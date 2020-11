Tesla straccia un altro record a Wall Street, per la prima volta oltre muro 500mld $ di valore

Titta Ferraro 24 novembre 2020 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Non conosce soste l'impennata a Wall Street di Tesla. Il colosso delle auto elettriche ha superato per la prima volta la valorizzazione in Borsa dei 500 miliardi di dollari e si è spinta fino a oltre +4% in avvio di giornata a 543,17 dollari.Ieri le azioni della creatura di Elon Musk sono salite di oltre il 6% e il saldo 2020 è ormai di oltre +545%.Tesla vale più di cinque volte GM e Ford messe insieme. Ieri l'analista di Wedbush, Daniel Ives, ha portato il suo obiettivo di prezzo a $ 560 da $ 500 indicando che nella scenario migliore ("Bull Case") il titolo potrebbe raggiungere i $ 1.000 riflettendo la maggiore domanda di veicoli elettrici nei prossimi anni.Il titolo Tesla a partire dal 21 dicembre Tesla entrerà a far parte dell’indice S&P 500, un cambiamento che costringerà i fondi indicizzati ad acquistare circa $ 50 miliardi delle sue azioni.