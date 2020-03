Tesla: stop alla produzione negli Stati Uniti

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 15:35

Alla fine anche Tesla ha annunciato lo stop della produzione negli Stati Uniti. "Abbiamo seguito e continuiamo a seguire tutte le indicazioni legali e le linee guida di sicurezza in relazione alle operazioni dei nostri stabilimenti, e abbiamo onorato la direzione del governo federale di continuare a operare. Nonostante l'adozione di tutte le precauzioni sanitarie, le continue operazioni in alcune località hanno causato sfide ai nostri dipendenti, alle loro famiglie e ai nostri fornitori", ha dichiarato Tesla.Il big californiano delle auto elettriche ha così annunciato che "sospenderà temporaneamente la produzione nello stabilimento di Fremont, a partire dal 23 marzo, il che consentirà un arresto ordinato" e "le operazioni essenziali continueranno al fine di supportare le nostre operazioni relative ai veicoli e ai servizi energetici e alle infrastrutture di ricarica". Tesla ha fatto inoltre sapere che bloccherà anche la produzione della fabbrica di New York, mentre le operazioni delle altre strutture continueranno, compreso il Nevada.In termini finanziari, Tesla ha sottolineato come la liquidità alla fine del quarto trimestre era di 6,3 miliardi di dollari, prima del recente aumento di capitale di 2,3 miliardi di dollari. "Riteniamo che questo livello di liquidità sia sufficiente per superare con successo un lungo periodo di incertezza", si legge nel comunicato stampa.