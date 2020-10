Tesla sorprende ancora, Musk commenta bilancio: 'migliore trimestre della sua storia'

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Tesla sorprende con un risultato di bilancio, relativo al terzo trimestre, che sancisce il "migliore trimestre della sua storia", come dice lo stesso AD e fondatore Elon Musk.Nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre, Tesla ha riportato utili per $331 milioni, o 27 centesimi per azione, rispetto ai 16 centesimi per azione dello stesso periodo dell'anno scorso.Su base adjusted, il colosso delle auto elettriche ha incassato profitti per un valore di $874 milioni, o 76 centesimi per azione, rispetto ai 37 centesimi per azione del terzo trimestre del 2019.Il fatturato è salito a $8,77 miliardi, rispetto ai $6,30 miliardi precedenti. I risultati sono stati migliori delle stime, visto che gli analisti intervistati da FactSet avevano previsto utili adjusted per 56 centesimi per azione su un fatturato di $8,28 miliardi.Il titolo ha messo a segno un balzo del 3,25% nelle contrattazioni dell'afterhours a seguito della pubblicazione del bilancio.