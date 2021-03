Tesla schizza a +5% a Wall Street, Ark Invest che vede titolo a 3.000 $

Titta Ferraro 22 marzo 2021 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Tesla sfreccia in avvio di giornata con +5% a 690$ dopo che venerdì Ark Invest ha indicato un prezzo obiettivo di $ 3.000 dollari sul titolo entro il 2025. Tesla rappresenta oltre il 10% delle attività in gestione nell'ARK Innovation ETF.La società di gestione degli investimenti guidata da Cathie Wood prevede che Tesla arrivi a una valutazione di 3.000 miliardi di dollari, indicando una probabilità del 50% che Tesla raggiunga una guida completamente autonoma entro cinque anni, il che potrebbe consentire all'azienda di scalare rapidamente il suo servizio robotaxi .Indicati anche due scenari alternativi: uno ribassista a $ 1.500 per azione, comunque a valutazioni più che doppie rispetto ai livelli attuali, e l'altro bullish a $ 4.000 per azione. L'anno scorso, Ark Invest aveva affermato di aspettarsi che le azioni Tesla potevano raggiungere i $ 7.000 per azione entro il 2024, ossia $ 1.400 se aggiustate per il frazionamento azionario cinque per uno.