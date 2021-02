Tesla richiama 350.000 veicoli per problemi touch screen. Elon Musk 'in pausa da Twitter'

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Alla fine Tesla ha deciso di cooperare con le autorità americane per la sicurezza stradale richiamando 135.000 auto elettriche, a causa di problemi ai touch screen. Il colosso delle auto elettriche ha annunciato che i richiami interessano alcuni sedan Model S prodotti tra il 2012 e il 2018 e auto Model X tra il 2016 e il 2018, nell'intento di risolvere il problema. Tesla si mette sotto i riflettori oggi anche per l'annuncio del fondatore Elon Musk di prendersi una pausa da Twitter. "Off Twitter for a while", si legge nel suo ultimo post su Twitter che risale a quattro ore fa. Il titolo sale in premercato dello 0,88% a $847,22.