Tesla: rallentano ad aprile le vendite di auto elettriche fabbricate in Cina

Titta Ferraro 11 maggio 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Tesla ha venduto 25.845 veicoli fabbricati localmente in Cina ad aprile, in calo dalle 35.478 unità di marzo. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Passenger Car Association. Le esportazioni della fabbrica cinese di Tesla sono aumentate a 14.174 unità il mese scorso con i veicoli indirizzati principalmente al mercato europeo. Nei mesi precedenti non erano disponibili i dati sulle esportazioni di Tesla.Le vendite di veicoli per passeggeri al dettaglio in Cina sono aumentate del 12,4% a/a a 1,64 milioni unità il mese scorso; su base mensile, le vendite di aprile sono diminuite dell'8,6%, mentre quelle di auto alimentate con nuove energie (auto ibride ed elettriche) sono aumentate del 192,8% a/a a 163.000 unità.