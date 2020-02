Tesla: ondata di acquisti dopo mega upgrade, titolo vola +19,9% a Wall Street

Laura Naka Antonelli 4 febbraio 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Boom per le quotazioni di Tesla, che sono balzate nella sessione di lunedì del 19,9%, riportando il guadagno in una seduta più forte in sei anni. L'ondata di buy è stata scatenata dal commento di Argus Research, che ha rivisto al rialzo il target sul prezzo del titolo Tesla da $556 a $808. Argus ha anche alzato le stime sull'utile per azione a $8,01 da $5,96, prevedendo che l'eps raddoppierà entro il 2021.La società ha motivato la decisione con i risultati di bilancio solidi riportati dal produtttore di auto elettriche fondato da Elon Musk la scorsa settimana.Il titolo Tesla, che all'inizio della sessione di Wall Street era scambiato appena al di sopra di $717, è balzato al record intraday di $786,14. L'azione è in rialzo di oltre +85% dall'inizio dell'anno.