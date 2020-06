Tesla oltre muro 1.000 $ (+140% Ytd), Musk accelera su camion elettrico in risposta a boom Nikola

Redazione Finanza 10 giugno 2020 - 16:38

Tesla ha superato per la prima volta la soglia dei $ 1.000 spingendosi fino a un picco a 1.005 dollari per azione. Da inizio anno Tesla ha più che raddoppiato il proprio valore con un saldo di +140%.Il titolo segna oggi un balzo di oltre il 6 per cento e, stando a quanto riportato dall'agenzia Reuters, l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, avrebbe detto al suo staff che è arrivato il momento avviare la produzione in serie del camion commerciale Tesla Semi. Parole che appaiono una risposta a quanto sta facendo Nikola Corp, produttore di camion ibridi che è sbarcato in Borsa il 3 giugno con valore subito più che raddoppiato.Quando Musk presentò il prototipo del futuristico Semi nel 2017, dichiarò che il camion di Classe 8 sarebbe entrato in produzione entro il 2019. Più recentemente, ha detto che il Semi sarebbe entrato in produzione in serie entro il 2021.