Tesla lancia offerta di azioni ordinarie da 2 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 13 febbraio 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Le azioni Tesla verso un avvio in netto calo di oltre il 5% a Wall Street dopo che la società ha annunciato un'offerta di azioni ordinarie da 2 miliardi di dollari.Il CEO Elon Musk ha sottolineato di acquistare fino a 10 milioni di dollari di azioni in questa offerta, così anche il membro del consiglio di amministrazione Larry Ellison acquisterà fino a 1 milione di dollari. L'aumento arriva due settimane dopo che Musk ha dichiarato che Tesla non prevede di raccogliere altro capitale. Tesla ha dichiarato di voler utilizzare il ricavato dell'offerta "per rafforzare ulteriormente il proprio bilancio, oltre che per scopi aziendali generali".