Tesla lancia Cybertruck, il suo primo modello di furgone elettrico

Valeria Panigada 22 novembre 2019 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Tesla, la casa californiana di auto elettriche, ha presentato ieri a Los Angeles Cybertruck, il suo primo modello di furgone elettrico. La produzione di questo pickup a 6 posti dovrebbe iniziare alla fine dell'anno 2021, secondo alcuni analisti, e sarà declinato in tre modelli: 39.900 dollari con 400 km di autonomia per il modello base, fino a 69.900 dollari e 800 km di autonomia per la versione superiore.Tesla ha lanciato la sfida a Ford e General Motors nel mercato dei pickup con una versione elettrica del veicolo preferito d'America. Il mercato dei furgoni negli Stati Uniti è infatti dominato dall'F-150 Ford, seguito dai veicoli prodotti da General Motors.