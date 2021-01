Tesla incontenibile: adesso vale oltre 800 miliardi $, più di 28 volte FCA

Titta Ferraro 8 gennaio 2021 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Non accenna a placarsi l'euforia sul titolo Tesla, anche oggi in prima fila a Wall Street. Con l'oltre +6% che segna oggi, con quotazioni spintesi fino a 875$, il titolo capitalizza oltre 800 miliardi di dollari. Nell'indice S&P 500 in cui è entrata a dicembre, Tesla è diventata la quinta società per capitalizzazione di mercato, superando Facebook. Il boom di Tesla ha fatto diventare Elon Musk l'uomo più ricco del mondo, sopravanzando di slancio Jeff Bezos, fondatore di Amazon.Ai valori attuali, pari al 778% in più rispetto a quelli di un ano fa, Tesla vale oltre 28 volte FCA (che ha una market cap di 28,6 mld $) e quasi 7 volte FCA, GM (61,1 mld $) e Ford (35,2 mld $) messe insieme.