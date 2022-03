Tesla inaugura gigafactory tedesca Berlin-Brandenburg. Musk: 'Danke Deutschland!!'

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2022 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"Danke Deutschland!!" Commenta così su Twitter Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, l'apertura ufficiale della tanto attesa gigafactory europea, in Germania."Grazie Germania!", annuncia un trionfante Musk, inaugurando la nuova gigafactory Giga Berlin-Brandenburg (questo il nome ufficiale), situata a Grünheide, cittadina dello stato di Brandeburgo, appena fuori Berlino.La prima gigafabbrica europea di Tesla vede così finalmente la luce, dopo due anni e mezzo dall'annuncio del piano volto alla sua costruzione.Nella cerimonia di inaugurazione, Tesla ha consegnato le prime auto prodotte alla gigafactory: 30 Suv compatti Tesla Model Y, venduti a 63.990 euro, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters.Già nella giornata di ieri Musk aveva twittato di essere emozionato per la "consegna di domani (oggi per chi legge) delle prime auto prodotte dalla Giga Berlin-Brandenburg".Il titolo Tesla sale sul Nasdaq di oltre l'1%. Il colosso produttore di auto elettriche ha fissato un target di produzione da parte della gigafactory di 500.000 veicoli l'anno.