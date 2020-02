Tesla, inarrestabile a Wall Street: infranto anche muro 900$

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Tesla è inarrestabile a Wall Street. Anche oggi le quotazione del big californiano della auto elettriche sono impostate al rialzo, permettendogli di infrangere anche la soglia psicologica dei 900 dollari. Quando è trascorsa circa un'ora dall'opening bell, il titolo Tesla vola di oltre il 17% a 915,51 dollari.Ieri Tesla era stata sotto il fuoco degli acquisti, con il titolo che è balzato nella sessione di lunedì del 19,9%, riportando il guadagno in una seduta più forte in sei anni. A far scattare i buy le indicazioni di Argus Research, che ha rivisto al rialzo il target sul prezzo del titolo Tesla da $556 a $808. Argus ha anche alzato le stime sull'utile per azione a $8,01 da $5,96, prevedendo che l'Eps raddoppierà entro il 2021.