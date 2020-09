Tesla ferma il rally forsennato con annuncio maxi-aumento di capitale da 5 mld $

Titta Ferraro 1 settembre 2020 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Tesla sfrutta il momento di grande appeal del titolo in Borsa per annunciare un nuovo aumento di capitale. E' il più grande di sempre per il colosso guidato da Elon Musk, per complessivi 5 miliardi di dollari volto a ridurre il debito e che sarà curato da un pool di banche tra cui Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup Global Markets e Morgan Stanley. Le banche offriranno le azioni di volta in volta in funzione dell'andamento della domanda degli investitori.L'annuncio arriva all'indomani dello split azionario 5 a 1 a seguito del boom in Borsa (nel 2020 il titolo ha aumentato di quasi sei volte il valore). Dall'annuncio del frazionamento azionario (l'11 agosto) Tesla ha segnato oltre +70%.L'annuncio dell'aumento di capitale ha frenato la corsa del titolo che dal +8% che segnava nel pre-market prima della notizia, ora segna dopo i primi 25 minuti di contrattazioni -4% in area 477 $.