Tesla fa +7,5% e torna nel $1 Trillion Club

23 dicembre 2021

Reazione euforica ieri degli investitori all'annuncio di Musk di aver quasi portato a termine la missione di vendere il 10% circa della sua quota in Tesla. Elon Musk ha prima dichiarato in un'intervista concessa al sito satirico Babylon Bee che ha venduto abbastanza azioni per raggiungere il suo obiettivo di cedere il 10% delle sue azioni. Poi ieri ha precisato su Twitter che ha "quasi finito" con le sue vendite di azioni dopo aver venduto oltre 15 miliardi di dollari di azioni per più di un mese. "Mancano ancora alcune tranche, ma sono quasi finite", ha twittato in seguito.Le azioni Tesla hanno segnato +7,49% in chiusura a $ 1.008,87 tornando sopra la soglia dei 1.000 miliardi di valorizzazione. Il colosso delle auto elettriche aveva perso fino a oltre un quarto del proprio valore dopo che Musk ha dichiarato il 6 novembre che avrebbe venduto il 10% della sua quota se gli utenti di Twitter fossero d' accordo (e il survey sul social ha visto prevalere i sì alla vendita di azioni per pagere le tasse). Domenica scorsoa Musk ha detto su Twitter che quest'anno avrebbe pagato più di 11 miliardi di dollari di tasse.