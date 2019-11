Tesla: dopo flop presentazione, Elon Musk annuncia 187.000 ordini Cybertruck

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

In quello che può confermarsi come uno dei suoi ben noti trionfanti tweet, Elon Musk, fondatore di Tesla, ha annunciato che il suo pickup elettrico Cybertruck, svelato al mondo con una presentazione a dir poco disastrosa, ha ricevuto 187.000 "ordini" dai clienti.La presentazione del Cybertruck è stata un vero e proprio flop, visto che si è conclusa con il tanto decantato vetro rinforzato Armor Glass, utilizzato per i fienestrini del nuovo fiore all'occhiello di Elon Musk - venduto al prezzo di $39.900 - e descritto come infrangibile, andato praticamente a pezzi.Anche quest'ultimo tweet di Musk potrebbe avere un effetto boomerang, visto che alcuni analisti fanno notare che i potenziali clienti hanno presentato non tanto ordini, ma pre-ordini, il che non è esattamehnte la stessa cosa.Detto questo, il numero di pre-ordini dimostrerebbe come la strategia di marketing di Tesla rimane ben solida. Il titolo del colosso Usa produttore di auto elettriche ha chiuso la sessione di venerdì cedendo il 6,1%, a $333,04.Armor Glass il vetro rinforzato scelto da Tesla per Cybertruck e promette di non temere urti anche ad alta violenza. Pereceived 187,000 “orders” for its Cybertruck, following an embarrassing debut.