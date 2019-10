Tesla: deludono le consegne nel terzo trimestre, titolo in forte decelerazione a Wall Street

Alessandra Caparello 3 ottobre 2019 - 16:28

Perde terreno a Wall Street il titolo Tesla che al momento segna una flessione del 6,10%. A pesare sulle azioni del colosso di Palo Alto i numeri sulle consegne nel terzo trimestre che non sono state all’altezza delle aspettative.Tesla ha dichiarato di aver consegnato nel terzo trimestre circa 97.000 veicoli, di cui 79.600 Model 3. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettavano che il produttore di automobili della Silicon Valley vendesse circa 99.000 veicoli, tra cui 80.200 Model 3. Nel terzo trimestre del 2018, Tesla ha consegnato 84.000 veicoli nel terzo trimestre di cui circa 56.000 Model 3.Cosa ne pensano gli analisti? Jeffrey Osborne di Cowen ha precisato che le azioni di Tesla probabilmente andranno sotto pressione e non vede molto ottimismo nel breve termine. La mancata consegna nel terzo trimestre di Tesla potrebbe rivelare un trend più preoccupante, secondo JMP Securities. "Con l'annuncio di ieri per la prima volta dalla copertura sul titolo ci siamo ritrovati a chiederci se la crescita della domanda per le auto Tesla potrebbe essere appiattirsi" ha sottolineato in una nota Joseph Osha di JMP Securities che ha abbassato il suo rating sulle azioni di Tesla da market outperform a market perform.