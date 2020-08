Tesla corre del 7% nel pre-mercato: approvato split azionario, frazionamento 5 per 1

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in deciso rialzo per Tesla nel pre-mercato a Wall Street. In attesa dell'opening bell, il titolo del big californiano delle auto elettriche avanza di quasi il 7 per cento. Ieri la società guidata da Elon Musk ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha approvato uno split azionario, con un frazionamento pari a 5 per 1. Le azioni verranno distribuite agli azionisti alla fine della sessione del prossimo 28 agosto, mentre il trading su base split-adjusted inizierà il prossimo 31 agosto.Una decisione che era stata presa di recente anche da un altro big di Wall Street, come Apple che ha approvato uno split azionario pari a 4 per 1.