Tesla corre a Wall Street, la Model3 avrà gli incentivi in Cina

6 dicembre 2019

In salita a Wall Street il titolo Tesla che al momento segna +1,8% a 336,31 dollari. La casa automobilistica guidata da Elon Musk è una delle numerose aziende automobilistiche che tentano di penetrare il mercato cinese, patria del più grande mercato di auto elettriche del pianeta.La spinta alle azioni di Tesla sono arrivate dopo che Reuters ha reso noto che il ministero dell'industria cinese ha inserito la Model 3 costruita in Cina in una lista di veicoli raccomandati per ottenere i sussidi governativi. Reuters, citando un documento pubblicato dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, ha detto che il livello di sovvenzione che Tesla avrebbe ricevuto non era ancora indicato.