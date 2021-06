Tesla contattata dalla Sec: non è riuscita a rispettare ordine tribunale di controllare tweet Musk

Laura Naka Antonelli 2 giugno 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

L'Autorità di borsa Usa Securities and Exchange Commission - Sec - avrebbe contattato lo scorso anno Tesla, accusandola di non aver controllato in modo appropriato i tweet pubblicati dal suo fondatore e ceo Elon Musk. E' quanto ha riportato il Wall Street Journal. L'utilizzo di Twitter da parte di Musk, ha riferito la Sec, ha violato per ben due volte la disposizione del tribunale che aveva imposto ai legali del produttore di auto elettriche di approvare in via preventiva i tweet di Musk, prima che venissero pubblicati.