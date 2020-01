Tesla: consegnate il 50% in più di auto nel 2019, nel quarto trimestre produzione record di 105mila veicoli

Alessandra Caparello 3 gennaio 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Nel 2019 Tesla ha consegnato circa 367.500 veicoli, il 50% in più dell'anno precedente "e in linea con la guidance per l'intero anno". Così rende noto la casa automobilistica di Palo Alto secondo cui nel quarto trimestre è stata raggiunta una produzione record di quasi 105.000 veicoli e consegne record di circa 112.000 veicoli."Il nostro calcolo delle consegne dovrebbe essere visto come leggermente al ribasso, poiché consideriamo consegnata l’auto solo se è trasferita al cliente e tutte le pratiche sono corrette. I numeri finali potrebbero quindi variare fino allo 0,5% o più” hanno aggiunto.