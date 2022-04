Tesla consegna 310.048 auto elettriche in I trimestre: Model 3 e Model Y incidono per il 95%

Laura Naka Antonelli 4 aprile 2022 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Tesla ha annunciato di aver consegnato nel primo trimestre del 2022 un totale di 310.048 auto elettriche, rispetto alle 184.800 unità dello stesso periodo del 2021. Resi noti anche i numeri sulla produzione, pari a 305.407 unità, rispetto alle 180.338 macchine prodotte nel primo trimestre dello scorso anno.I veicoli Model 3 e Model Y hanno inciso sulle consegne totali del primo trimestre del 2022 per il 95%, per una quantità totale di 295.324 unità.Il colosso gestito e fondato da Elon Musk ha prodotto 4.641 meno auto di quelle consegnate a causa, ha spiegato la stessa società, "delle continue difficoltà nella catena di approviggionamento e per le chiusure degli impianti".Gli analisti avevano previsto in media consegne di 317.000 auto nel primo trimestre dell'anno, secondo i dati riportati da FactSet lo scorso 31 marzo.