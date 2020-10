Tesla comunica risultati consegne auto in III trimestre, titolo in ribasso

Laura Naka Antonelli 2 ottobre 2020 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Tesla ha reso noto di aver consegnato 139.300 veicoli nel terzo trimestre del 2020, producendo in totale 145.036 auto elettriche.Il risultato è stato lievemente superiore alle attese degli analisti intervistati da FactSet, che avevano previsto consegne di 137.000 unità.Le stime variavano tra 123.000 e un massimo di 147.000 unità. Il mercato sperava probabilmente in un risultato migliore.Il titolo è sotto pressione in premercato e cede il 3,5% a $432,74.