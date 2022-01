Tesla chiude quarto trimestre con consegne record. Nell'intero 2021 la crescita è dell'87%

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2022 - 07:54

Tesla ha annunciato nella giornata di domenica di aver consegnato un totale di 308.600 veicoli elettrici nel quarto trimestre del 2021, battendo così sia il suo record precedente che le attese degli analisti.Il colosso fondato e gestito da Elon Musk ha prodotto nello stesso arco temporale 305.840 veicoli.Per l'intero anno, le consegne sono state pari a 936.172 auto, in rialzo dell'87% su base annua.Nel terzo trimestre del 2021, le consegne si erano attestate a quota 241.300.Stando al consensus di FactSet, gli analisti di Wall Street avevano previsto per il quarto trimestre del 2021 consegne di 267.000 auto elettriche, e di 897.000 unità per l'intero anno.Il titolo Tesla guadagna nelle contrattazioni dell'afterhours lo 0,55% a $1.062,60 circa.