Tesla: autorità Usa apre indagine su sistema pilota automatico, titolo giù nel pre-market

Titta Ferraro 16 agosto 2021 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Tesla nel mirino dei regolatori Usa. In particolare sotto la lente è finito il sistema di assistenza alla guida Autopilot. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto un'indagine formale di sicurezza sul sistema Autopilot presente in circa 765.000 veicoli Tesla negli Stati Uniti.Dal gennaio 2018 l'NHTSA ha identificato 11 incidenti in cui i modelli Tesla hanno incontrato scene di primo intervento e successivamente hanno colpito uno o più veicoli coinvolti in quelle scene. Incidenti che hanno provocato 17 feriti e un decesso.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha dichiarato che dal gennaio 2018 ha identificato 11 incidenti in cui i modelli Tesla "hanno incontrato scene di primo intervento e successivamente hanno colpito uno o più veicoli coinvolti in quelle scene". Ha detto di avere notizie di 17 feriti e un decesso in quegli incidenti. Quest'anno gli incidenti sono stati quattro.Nel pre-market il titolo Tesla cede oggi l'1,49% a 705,6 dollari.