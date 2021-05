Tesla apre sotto muro 600$, poi risale. Musk pensa a pagamenti in dogecoin

Titta Ferraro 11 maggio 2021 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Sotto i rifletti anche oggi il titolo Tesla che ha aperto a 599$ dollari dopo il -6,44% con cui ha chiuso la giornata di ieri. Le vendite poi si sono attenuate e Tesla ora segna -1,19% a 621 dollari.Oggi Elon Musk ha pubblicato su Twitter un post in cui chiede se Tesla dovrebbe accettare il dogecoin come mezzo di pagamento. Intanto, stando a quanto riportato dall'agenzia Reuters, il colosso delle auto elettriche avrebbe sospeso i suoi piani di acquisto di terreni per espandere il proprio stabilimento di Shanghai e renderlo un hub di esportazione globale. L'indiscrezione collega tale decisione all'incertezza creata dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tesla ad aprile ha venduto 25.845 veicoli fabbricati localmente in Cina ad aprile, in calo dalle 35.478 unità di marzo.Il titolo Tesla conferma la fase ribassista, che lo ha portato a cedere il 21% negli ultimi tre mesi, rispetto al boom del 700% nel 2020.