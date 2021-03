Tesla alla Sec incorona Elon Musk e Zach Kirkhorn 'Technoking of Tesla' e 'Master of Coin'

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

"Con efficacia dal 15 marzo del 2021, i titoli di Elon Musk e di Zach Kirkhorn sono stati cambiati in 'Technoking of Tesla' e in 'Master of Coin', rispettivamente. Elon e Zach manterranno le loro rispettive posizioni di amministratore delegato e direttore finanziario". E' quanto si legge nella documentazione che è stata presentata da Tesla alla Sec (Securities and Exchange Commission). Non è chiaro, riporta la Cnbc, cosa giustifichi i nuovi titoli. Viene ricordato che il colosso delle auto elettriche ha annunciato lo scorso mese di avere investito nel Bitcoin $1,5 miliardi.