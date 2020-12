Tesla al tappeto a Wal Street, Musk non esclude M&A 'pacifico' in futuro

Titta Ferraro 2 dicembre 2020 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Vendite oggi sul titolo Tesla che cede oltre il 3% a Wall Street in area 567$. In attesa dell'ingresso nell'indice S&P 500 dal prossimo 21 dicembre, a tenere banco sono le esternazioni di Elon Musk. Il ceo del colosso delle auto elettriche non esclude un'aggregazione in futuro con un antro costruttore auto. Musk, intervenuto a margine di una conferenza a Berlino, ha specificato che nel caso non farà mai scalata ostile. "Se qualcuno ci proponesse una fusione per il bene di entrambe le aziende potremmo parlarne”.Ieri intanto era emersa una mail ai dipendenti dello stesso Musk con riferimento anche al valore record raggiunto da Tesla. “Gli investitori ci danno molto credito sulla redditività futura, ma se, in qualsiasi momento, concludono che non accadrà, le nostre azioni verranno immediatamente schiacciate come un soufflé sotto un martello!” avrebbe scritto il secondo uomo più ricco al mondo stando a quanto riferito dalla CNBC.