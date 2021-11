Tesla supera anche i 1.200 mld $ di market cap, arrivano i supercharger aperti a tutti

Titta Ferraro 2 novembre 2021 - 08:37

Al via in Olanda la sperimentazione che porterà a tutti i possessori di auto elettriche, anche non Tesla di utilizzare i Supercharger della Casa auto americana 10 stazioni in Olanda, per poi estendere la politica anche altrove. L'annuncio è arrivato ieri dal colosso delle auto elettriche, precisando che il costo dela ricarica sarà superiore per chi non ha una Tesla, sebbene i prezzi possano essere ridotti con un abbonamento. Si parte da 10 stazioni di ricarica in OLanda, ma l'obiettivo è offrire il servizio in tutti i paesi. I conducenti olandesi non Tesla potranno utilizzare l'app Tesla per caricare i propri veicoli elettrici."L'accesso a una rete di ricarica rapida ampia, conveniente e affidabile è fondamentale per l'adozione di veicoli elettrici su larga scala", ha affermato il produttore di veicoli elettrici in una nota. Tesla afferma che il programma pilota nei Paesi Bassi è solo l'inizio di un piano più ampio per offrire i Supercharger ad altri veicoli elettrici.Ieri le azioni sono aumentate dell'8,5% a 1208,59 dollari superando anche la soglia dei 1.200 miliardi di dollari. Settimana scorsa Tesla è balzata per la prima volta sopra il tirlione di dollari di market cap a seguito del'accordo con Hertz per la fornitura di 100mila veicoli.