Tesla: Musk vende altre azioni per oltre $1 miliardo. Da inizio novembre vendite per quasi $11 miliardi

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, continua a vendere azioni del colosso produttore di auto elettriche.Dalla documentazione depositata presso le autorità di mercato competenti, è emerso ieri che Musk ha venduto altre 934.091 azioni Tesla, per un valore di $1,01 miliardi.All'inizio di novembre, Musk aveva lanciato un sondaggio su Twitter, chiedendo ai suoi followers se vendere o meno il 10% delle azioni TSLA detenute per ottemperare ai suoi obblighi fiscali.La maggioranza dei partecipanti aal sondaggio aveva risposto in modo affermativo. Dall'8 novembre scorso, Musk ha esercitato opzioni per l'acquisto di 10,7 milioni di azioni e ha venduto 10,1 milioni di azioni, per un valore totale di $10,9 miliardi.Il titolo Tesla cede l'1% circa nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street.