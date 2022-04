Tesla, Musk: tre nuovi modelli (tra cui il Cybertruck) in arrivo nel 2023

Titta Ferraro 8 aprile 2022 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

"Saremo in produzione con Cybertruck l'anno prossimo, saremo in produzione anche con la Roadster e con Semi", ha detto Elon Musk sul palco del "Cyber ​​Rodeo" della compagnia tenuto ad Austin, in Texas. "Quest'anno è tutto incentrato sull'aumento, e poi l'anno prossimo ci sarà un'enorme ondata di nuovi prodotti", ha aggiunto il numero uno di Tesla confermando che quest'anno non arriveranno sul mercato nuovi modelli, come già detto a gennaio citando i problemi nella catena di approvigionamento.I prototipi della Semi e della Roadster di nuova generazione erano stati presentati da Musk nel novembre 2017, con produzione iniziale prevista rispettivamente per il 2019 e il 2020. Mentre il Cybertruck, presentato nel 2019, doveva entrare in produzione già a fine 2021 secondo i programmi iniziali.