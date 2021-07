Tesla, Musk: il Cybertruck potrebbe essere un flop, ma non importa, design rimane lo stesso. Non avrà maniglie esterne

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk, fondatore e numero uno di Tesla, ha detto chiaramente che il progetto del furgone elettrico Cybertruck potrebbe anche fare flop. In una conversazione su Twitter, Musk ha affermato comunque che "il design del prodotto" rimarrà come mostrato durante l'esposizione del camion e che, in ogni caso, "non gli interessa" se ci sia qualsiasi rischio che il suo Cybertruck faccia flop, perchè comunque lui adora il design.Il titolo Tesla è in lieve rialzo in premercato a Wall Street, dopo aver chiuso la sessione di ieri in calo dello 0,43%, a $650,60."A essere sincero, c'è sempre qualche possibilità che il Cybertruck faccia flop, perchè è davvero diverso da qualsiasi altra cosa. Ma non mi importa. Lo amo così tanto, anche se gli altri non lo amano. Altri camion sembrano copie dalla stessa cosa, ma il Cybertruck sembra che sia stato costruito da alieni in arrivo dal futuro".Il Cybertruck ha fatto parlare di sé - come ogni cosa che riguarda Elon Musk- fin dalla sua presentazione al Los Angeles Cybertruck, avvenuta alla fine di novembre del 2019. Un esordio storico, visto che i vetri blindati del modello sisono frantumati in entrambi i due test in diretta.Nei giorni successivi, Musk ha dichiarato di aver ricevuto in 250.000 preordini nell'arco di una settimana.Nella presentazione dei risultati di bilancio di Tesla del primo trimestre di quest'anno, Tesla ha comunicato che il Cybertruck "era ancora in via di sviluppo". Il colosso delle auto elettriche dovrebbe dare maggiori informazioni sul furgone in occasione della presentazione della trimestrale del secondo trimestre, che avverrà il prossimo 26 luglio.Musk ha anche rivelato via Twitter che il Cybertruck - di cui non c'è ancra traccia sul mercato, nel senso che dovrebbe a questo punto essere lanciato nel 2022 - non avrà le maniglie esterne, e che le portiere dovrebbero aprirsi automaticamente, grazie a un sistema capace di individuare l'arrivo del proprietario.Così, nel testo del tweet di Musk: "In end, we kept production design almost exactly same as show car. Just some small tweaks here & there to make it slightly better. No door handles. Car recognizes you & opens door. Having all four wheels steer is amazing for nimble handling & tight turns!"