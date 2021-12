Tesla: Musk fa capire che ci vorrà più tempo per vedere il Cybertruck

Titta Ferraro 30 novembre 2021 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk fa capire che per l'avvio della produzione del Cybertruck ci vorrà più tempo del previsto. Il ceo di Tesla ha affermato via Twitter che le sfide derivanti dai problemi della catena di approvvigionamento peseranno sui tempi di produzione di Cybertruck. "Oh cavolo, quest'anno è stato un tale incubo per la catena di approvvigionamento e non è finita!" Musk ha detto in un tweet in risposta a una richiesta degli utenti su un aggiornamento relativo a Cybertruck."Fornirò una tabella di marcia aggiornata del prodotto alla prossima chiamata sugli utili", ha aggiunto. A luglio Musk aveva affermato che non sarebbe necessariamente stato presente alle earning call future a meno che non avesse qualcosa di veramente importante da dire.Il futuristico pick-up elettrico di Tesla era stato presentato nel 2019. Sarà realizzato con l'acciaio inossidabile utilizzato nei razzi e a detta di Musk sono "diverse centinaia di migliaia" gli ordini per il Cybertruck da quando sono stati aperti i preordini. In un'assemblea degli azionisti di ottobre, Musk aveva affermato che la produzione di Cybertruck inizierà il prossimo anno.