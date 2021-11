Tesla: Hertz risponde dopo tweet confusionario di Elon Musk

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2021 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Hertz ribatte a Elon Musk, il numero uno di Tesla che, con un tweet che ha confuso non poco gli investitori, ha a sorpresa riferito che Tesla non ha firmato ancora alcun contratto per la consegna di 100.000 veicoli a Hertz entro il 2022. Notizia, questa, che era stata diramata dalla stessa società di noleggio auto la settimana scorsa, facendo scattare immediatamente i buy su Tesla.Di fatto, lo scorso 25 ottobre Hertz aveva affermato di aver inviato a Tesla un ordine per la consegna di 100.000 vetture Model 3 entro la fine del 2022.A dispetto del tweet di Musk, Hertz ha riconfermato oggi quanto detto giorni fa: "Così come annunciato la scorsa settimana, Hertz ha effettuato un ordine iniziale di 100.000 veicoli elettrici Tesla (..) Le consegne di Tesla sono già iniziate. Stiamo assistendo a una domanda iniziale molto forte dei modelli Tesla nelle nostre auto da noleggio, fattore che riflette la domanda di mercato per i veicoli Tesla".