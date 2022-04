Tesla: Elon Musk ha venduto azioni per 4 mld dollari dopo lancio offerta acquisto Twitter

Valeria Panigada 29 aprile 2022 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk ha venduto azioni Tesla per un valore di circa 4 miliardi di dollari nei giorni successivi al lancio dell'offerta per acquisire il controllo di Twitter, secondo i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. La maggior parte degli acquisti è avvenuta nella giornata di martedì, proprio quando le quotazioni del titolo Tesla sono affondate del 12% circa.Il ceo di Tesla e SpaceX ha smobilizzato in tutto 4,4 milioni circa di azioni Tesla, ma ha assicurato che non ne venderà più. Musk ha infatti scritto su Twitter: "Non sono previste ulteriori vendite su Tesla dopo oggi".Tesla arretra di oltre il 2%, mentre Twitter scende in premercato dello 0,60%.