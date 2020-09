Tesla +4% a Wall Street, acquisti sul titolo grazie ai due upgrade in vista del Battery Day

Laura Naka Antonelli 18 settembre 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Titolo Tesla in rialzo, sale del 4% in premercato dopo che Alexander Potter, analista di Piper Sandler, ha alzato il target sul prezzo dell'azione da 480 a 515 dollari.Il nuovo target price implica un margine di rialzo di +21,6% rispetto al valore di chiusura della sessione di ieri, pari a $423,43.Potter ha spiegato l'upgrade con la fiducia che ripone nella divisione energetica del colosso delle auto elettriche, in attesa del 'Battery Day':"Anticipiamo una domanda significativamente più alta per questi prodotti", ha detto.Upgrade anche da parte di Daniel Ives di Wedbush, che ha rivisto al rialzo il target sul prezzo di Tesla a $475 dal precedente $380, sottolineando che la redditività del gruppo potrebbe "salire in modo notevole" nel corso dei prossimi anni, grazie ai margini legati alle vendite del suo Model 3 in Cina, più alti rispetto a quelli nei mercati Usa ed europei.La Cina, secondo l'esperto, potrebbe incidere di oltre il 40% sulle vendite globali del colosso creato da Elon Musk, entro l'inizio del 2022.