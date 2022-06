Tassi, l’alert dell’Fmi: ‘difficile che Fed riporti inflazione a target 2% senza innescare turbolenze’

“Sarà difficile che la Fed riesca a riportare l’inflazione vicina al target (del 2%) senza che vengano innescate turbolenze”. Lo ha detto la vicedirettrice dell’Fmi (Fondo monetario internazionale) Gita Gopinath, commentando le sfide che incombono sulla banca centrale Usa, in primis il suo tentativo di arginare la fiammata dei prezzi senza scatenare un hard landing.

“La domanda importante non è se l’inflazione abbia toccato il picco, ma se rimarrà in modo significativo al di sopra del target della Fed per molto tempo – ha aggiunto Gopinath, facendo notare che, “in base alle stime attuali” così potrebbe essere.

Esiste dunque il rischio di rialzi dei tassi più aggressivi da parte della Fed.