Tassi Treasuries 30 anni superano 2%, a 10 anni oltre 1,5%. El-Erian: mercati bond prezzano qualcosa che l'azionario non ha ancora realizzato

27 settembre 2021 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

"Credo che la grande storia di cui non si è parlato la scorsa settimana sia rappresentata dal movimento dei rendimenti, che è stato piuttosto uniforme sui mercati". E' quanto ha detto il responsabile economista di Allianz Mohammed El-Erian, intervenendo alla trasmissione "Squawk Box" della Cnbc.El-Erian si è riferito alla ripresa dei tassi dei Treasuries Usa, che prosegue anche oggi.I tassi trentennali, in particolare, hanno riagguantato e superato la soglia del 2%."Il mercato dei bond sta iniziando a fiutare qualcosa che il mercato azionario non ha ancora realizzato, altrimenti avremmo assistito a movimenti diversi", ha detto l'economista.Venerdì scorso, i tassi dei Treasuries a 10 anni hanno superato la soglia dell'1,4% per la prima volta dalla metà di luglio, e oggi hanno superato quella dell'1,5%, attestandosi al record degli ultimi tre mesi.Nel discorso proferito poco fa, il presidente della Fed di New York John Williams ha detto che "l'economia Usa è vicina a centrare lo standard di 'ulteriori progressi significativi' che abbiamo lanciato lo scorso dicembre come target per iniziare ad avviare il tapering dei nostri acquisti di asset".Attesa per il discorso di Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, che parlerà domani in audizione al Senato e poi mercoledì in occasione del Forum delle banche centrali organizzato dalla Bce.