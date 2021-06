Tapering QE, Powell (Fed): 'abbiamo parlato della possibilità di parlarne'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Dalla Fed di Jerome Powell non è arrivata ieri alcuna su quando avviare il tapering del piano di Quantitative easing (su cui tra l'altro i mercati si erano focalizzati prima degli annunci della banca centrale). Powell ha comunque ammesso che gli esponenti del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - hanno discusso della questione."Potete pensare a questo meeting come a quello in cui abbiamo parlato della possibilità di parlarne", ha detto Powell, con una frase che è sembrata essere la prosecuzione di quella proferita lo scorso anno, quando aveva detto che la Fed "non stava neanche pensando alla possibilità di pensare ad alzare i tassi".Ieri la Fed ha annunciato di aver lasciato il target sui fed funds invariato al range compreso tra lo zero e lo 0,25%, indicando tuttavia che i tassi potrebbero essere alzati già nel 2023, dopo aver detto nel mese di marzo di non intravedere la necessità di alcuna stretta monetaria almeno fino al 2024.