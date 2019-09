Tabacco: fine delle trattative tra Philip Morris e Altria per possibile fusione

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Le trattative per un possibile matrimonio tra le due big del tabacco Philip Morris International e Altria si sono interrotte. Sfuma così un'operazione che avrebbe dato vita a un colosso del settore delle sigarette. Un mese fa, lo scorso 27 agosto, i due gruppi avevano confermato in una nota ufficiale i negoziati per un potenziale merger alla pari.La notizia dello stop alle trattative sta ora sostenendo i due titoli nel pre-mercato a Wall Street: Philip Morris sale di oltre il 7%, mentre Altria guadagna il 2 per cento.