Stress test, con crollo Wall Street -55% e disoccupazione a 10,8% banche Usa perderebbero quasi mezzo trilione di dollari

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2021 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

Le 23 banche più importanti degli Stati Uniti hanno superato gli stress test della Fed. Dal comunicato della Federal Reserve è emerso tuttavia che, nel caso in cui lo scenario di grave crisi economica ipotizzato si concretizzasse, tutte le banche esaminate incorrerebbero in una perdita di quasi mezzo trilione di dollari, pari per la precisione a $474 miliardi.Gli istituti hanno superato la prova in quanto, nonostante la crisi, disporrebbero ancora di più del doppio dei livelli capitali minimi richiesti.Lo scenario simulato dalla Fed per gli stress test è quello di "una grave recessione globale" che colpirebbe il mercato immobiliare commerciale e i detentori di corporate bond, provocando un tasso di disoccupazione pari al 10,8% e un crollo di Wall Street del 55%.Secondo gli analisti, la promozione degli istituti si tradurrà in un aumento delle operazioni di buyback e dei dividendi agli azionisti di decine di miliardi di dollari, a partire dal mese di luglio. In ogni caso, la Fed ha dato istruzioni alle banche affinché aspettino la sessione di lunedì per annunciare modifiche alle loro politiche di remunerazione.