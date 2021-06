Stress test Fed: tutte le 23 banche esaminate superano la prova, rimossi limiti dividendi e buyback

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2021 - 06:40

MILANO (Finanza.com)

Le23 banche più importanti degli Stati Uniti hanno superato gli stress test della Fed. E' quanto ha annunciato la stessa banca centrale americana nella giornata di ieri, dopo la chiusura dei mercati. Gli istituti considerati, ha detto la Federal Reserve potrebbero fa fronte facilmente a una grave recessione, in quanto tutte hanno a disposizione capitali "ben al di sopra" dei livelli minimi richiesti in caso di un forte rallentamento dell'economia. Il sottoindice delle banche è balzato nelle contrattazioni dell'afterhours dopo l'annuncio, con il KBW Bank Index che è salito dell'1,5% alle 17 ora di New York. Avendo superato gli stress test, le banche americane non saranno più sottoposte alle limitazioni imposte sull'erogazione dei dividendi agli azionisti e sulle operazioni di buyback azionari, che hanno dovuto osservare dalla pandemia fino a oggi.