Stress test Fed: Goldman Sachs aumenterà dividendi del 60% a $2 per azione

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha annunciato che aumenterà i propri dividendi sulle azioni ordinarie del 60%, dagli attuali $1,25 a $2 per azione. Lo scorso giovedì 24 giugno la Federal Reserve ha annunciato che le 23 banche più importanti degli Stati Uniti hanno superato la prova. Dagli stress test è emerso che gli istituti considerati riuscirebbero a fronteggiare facilmente una grave recessione, in quanto tutti hanno a disposizione – si legge nel comunicato della Fed – capitali 'ben al di sopra' dei livelli minimi richiesti in caso di un forte rallentamento dell'economia.