Stress test Fed: Bank of America aumenterà i dividendi del 17%

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha annunciato che aumenterà i propri dividendi trimstrali del 17%, a 21 centesimi di dollaro per azione, dopo aver superato gli stress test della Fed, il cui esito è stato annunciato giovedì scorso, alla fine della sessione di Wall Street.La cedola salirà a 21 centesimi per azione, a partire dal terzo trimestre del 2021.Lo scorso giovedì 24 giugno la Federal Reserve ha annunciato che le 23 banche più importanti degli Stati Uniti hanno superato la prova. Dagli stress test è emerso che gli istituti considerati riuscirebbero a fronteggiare facilmente una grave recessione, in quanto tutti hanno a disposizione – si legge nel comunicato della Fed – capitali 'ben al di sopra' dei livelli minimi richiesti in caso di un forte rallentamento dell'economia.