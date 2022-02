Streaming, crescono gli abbonati: Netflix prima, sul podio anche Disney e Warner Media

Luca Losito 2 febbraio 2022 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Le principali società internazionali hanno registrato una consistente crescita del pubblico, soprattutto tra gli abbonati alle piattaforme streaming (+26% tra il settembre 2021 e lo stesso mese del 2020). Il podio per numero di abbonati vede in prima posizione Netflix (214 milioni), seguita da Disney (179 milioni) e Warner Media (69 milioni). A evidenziarlo è il report sul settore realizzato dall'Area Studi Mediobanca.La pandemia ha accelerato il cambiamento, già in atto da tempo, nei comportamenti degli spettatori, soprattutto nella fascia dei nativi digitali, sempre più attratti da modalità di fruizione basate sulle logiche del "whenever, wherever and on any device". Per le tv tradizionali diventa quindi fondamentale ampliare l’offerta digitale e assecondare i gusti emergenti degli spettatori.