Stellantis: FCA US chiude 2021 con vendite in calo del 2%

Giulio Visigalli 5 gennaio 2022 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

FCA US ha dichiarato che le vendite totali negli Stati Uniti per il quarto trimestre sono state di 411.513 veicoli con una riduzione del 18% a/a. Le vendite totali del gruppo per il 2021 si attestano a 1,78 milioni di veicoli, dato in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020, questo perché continuano a pesare le condizioni di mercato causate dalla carenza di chip e dalla pandemia di Covid-19. Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili per l'anno solare."Il 2021 ha avuto sfide uniche guidate dai vari problemi della catena di approvvigionamento, ma i nostri rivenditori non si sono lasciati rallentare e siamo orgogliosi delle loro prestazioni di vendita", ha affermato il responsabile delle vendite degli Stati Uniti Jeff Kommor.“Mentre ci dirigiamo verso il nuovo anno, la domanda per i nostri veicoli continua ad essere forte e il nostro inventario sta migliorando. Prevediamo una continuazione della solida domanda e dei volumi di vendita nel 2022 con i nostri prodotti esistenti e nuovi, supportati dai riconoscimenti del settore nel nostro portafoglio di marchi, tra cui Grand Wagoneer, Wagoneer, Ram 1500 e la nuova Jeep® Grand Cherokee. "