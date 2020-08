Stati Uniti: uragano Laura verso il Lousiana, cresce di intensità a categoria 4

Valeria Panigada 26 agosto 2020 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

L'uragano Laura si sta trasformando rapidamente in "catastrofico" di categoria 4, anche più forte di quanto previsto in precedenza, mentre si dirige verso il Texas e la Louisiana, raccogliendo vento e acqua che turbinano su gran parte del Golfo del Messico. E' quanto viene rilevato dalle immagini satellitari del National Hurricane Center Usa, secondo cui l'uragano Laura è cresciuto di intensità nelle ultime ore. Il suo arrivo potrebbe creare danni per 18 miliardi di dollari e provocare l’interruzione delle operazioni delle principali raffinerie di petrolio nel Texas orientale e in Louisiana.