Stati Uniti: sondaggi segnalano aumento timori su ripresa economica

Daniela La Cava 19 agosto 2021 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Gli ultimi sondaggi relativi all'attività economica di agosto indicano un rallentamento. Se guardiamo il sentiment dei consumatori, l'ottimismo è precipitato, almeno stando alla rilevazione mensile dell'Università del Michigan, con l'indice aggregato sceso al minimo decennale". A dirlo Di Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, che individua, quale causa principale di questo brusco calo, "la recrudescenza dei casi di Covid-19 e la diffusione della variante Delta". Il calo dell'indice ha una base ampia, con diminuzioni registrate in tutti i gruppi demografici e in varie aree geografiche."I dati sull'inflazione sono entrati in una fase di moderazione, almeno secondo i dati CPI pubblicati la scorsa settimana - spiega Jung -. In effetti le pressioni sui prezzi nei settori più sensibili alla pandemia - che hanno avuto il peso maggiore nella recente impennata dell'inflazione - hanno iniziato a diminuire". Lo dimostrano i dati sui prezzi del noleggio di auto (- 4,6% su base mensile), su quelli dei biglietti aerei (-0,1%), così come il calo dei prezzi delle auto usate, in discesa dello 0,2% sul mese, rispetto a un precedente aumento mensile dell'11%.Per quanto riguarda i sondaggi sulle imprese di agosto, la rilevazione Empire State manufacturing della Fed di New York - pur segnalando ancora una crescita - suggerisce un significativo rallentamento. "Le prospettive di crescita a sei mesi sono effettivamente aumentate, mentre gli indicatori dei prezzi rimangono alti, con i prezzi di vendita che hanno segnato un nuovo record", conclude l'esperto.