Stati Uniti pronti ad annunciare oggi stop a import petrolio e gas russo

Titta Ferraro 8 marzo 2022 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare già oggi la decisione di imporre il divieto alle importazioni di petrolio russo, gas naturale e carbone dalla Russia. Ad anticipare questa ulteriore mossa da pater degli Usa è l'agenzia Bloomberg, che riferisce come la decisione è stata presa in consultazione con gli alleati europei, che però non si uniranno a tale sanzione.Finora il gas e il petrolio della Russia erano stati per lo più risparmiati dalle sanzioni introdotte dagli Stati Uniti e dai paesi europei, a causa della preoccupazione per l'impatto economico, in particolare sull'Europa che presenta una maggiore dipendenza dal petrolio e dal gas naturale russo.Il petrolio russo, stando ai dati della US Energy Information Administration, rappresenta circa il 3% di tutte le spedizioni di greggio arrivate negli Stati Uniti l'anno scorso. Complessivamente, le importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi rappresentavano circa l'8% del totale degli Stati Uniti.