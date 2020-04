Stati Uniti: la Fed annuncia nuovo piano di prestiti all'economia per 2,3 trilioni di dollari

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Nuovo intervento della Federal Reserve per sostenere l'economia reale degli Stati Uniti. La banca centrale americana ha annunciato una nuova misura per erogare prestiti per un massimo di 2,3 trilioni di dollari a sostegno delle famiglie e delle imprese durante la pandemia di coronavirus. "La massima priorità del nostro paese deve essere quella di affrontare questa crisi di salute pubblica, fornendo assistenza ai malati e limitando l'ulteriore diffusione del virus - ha dichiarato Jerome Powell, presidente della banca centrale Usa - Il ruolo della Fed è quello di fornire più sollievo e stabilità possibile durante questo periodo di attività economica limitata, e le nostre azioni oggi contribuiranno a garantire che l'eventuale ripresa sia il più vigorosa possibile". L'annuncio della Fed è arrivato mentre arrivava dal fronte macro l'aggiornamento sulle richieste di sussidi di disoccupazione che a inizio aprile sono state pari a 6,6 milioni, in linea con la settimana precedente.